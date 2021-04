"Obschon die Ursache der Krise und der wirtschaftlichen Rezession während der Corona-Pandemie eine andere ist als in der Finanzkrise 2008, kann man mit einem Blick zurück erahnen, was in den nächsten Jahren auf die Aktienmärkte zukommen kann."Die Aktienmärkte haben die Corona-Pandemie längst hinter sich gelassen. Der Swiss Performance Index mit den konservativen Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis liegt 5% über dem Stand vor dem Ausbruch der Pandemie in Europa. Der technologielastigere S&P 500 hat gegenüber dem Februar des vergangenen Jahres gar 20% zugelegt. Da stellt sich unweigerlich und zu Recht die Frage...

Den vollständigen Artikel lesen ...