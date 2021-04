Am Vormittag rutschte die Gemeinschaftswährung Euro auf ein Tagestief bei 1,1875 US-Dollar, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,19 Dollar gestanden hatte.Zum Franken fiel der Euro am Montagmorgen unter die Marke von 1,10 zurück und kostet derzeit 1,0989 Franken. Der US-Dollar wird wenig verändert mit ...

