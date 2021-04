Der März hat eine relative Erholung am Automarkt gebracht. Die Neuzulassungen von Pkw lagen mit 29.526 Fahrzeugen "nur" mehr 7,6 Prozent unter dem Wert vom März 2019, also Vor-Coronazeiten. Im Vergleich zum ersten Monat mit Corona-Lockdown, dem März 2020, gab es sogar einen Anstieg um 177,1 Prozent, geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria hervor. In den ersten drei Monaten ...

