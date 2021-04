Die Ökonomen von Nordea erinnern an die Virus-Saisonalität im Süden. Darüber hinaus sieht es im AUD/USD im Verhältnis zum chinesischen Kreditzyklus nach einem Hoch aus. Daher wird erwartet, dass der Aussie in den kommenden Wochen weiter an Boden verliert. Virus-Saisonalität belastet den AUD/USD "Der chinesische Kreditimpuls wird wahrscheinlich weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...