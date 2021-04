Quorum verfehlt - die Eyemaxx Real Estate AG hat bei den Abstimmungen ohne Versammlung vom 6. bis 8. April, Änderungen der Anleihen 2018/23 (ISIN DE000A2GSSP3), 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) und 2020/25 (ISIN DE000A289PZ4) betreffend, das notwendige Teilnahmequorum von 50% verfehlt. Das Verfehlen des Quorums ist in ersten Gläubigerabstimmungen nicht unüblich. Aus diesem Grund lädt Eyemaxx zu einer zweiten Gläubigerabstimmung in Form einer Präsenzversammlung für alle drei Anleihen am 29. April 2021 in München ein. Das erforderliche, reduzierte Teilnahmequorum beträgt dann jeweils 25 % der ausstehenden Anleihen.

Hinweis: Die Einladungen werden am Dienstag, 13. April 2021, im Bundesanzeiger sowie auf der Website von Eyemaxx veröffentlicht.

Tendenz pro Änderungen

"Wir konnten bei der ersten Abstimmung eine durchschnittliche Beteiligung von rund 26 % erreichen ...

