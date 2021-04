Die Investoren erhöhten ihre Open Interest-Positionen am Freitag um fast 11.000 Kontrakte, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigten. Das Volumen ging dagegen zum zweiten Mal in Folge zurück, diesmal um rund 165,1K Kontrakte. WTI Rangehandel erwartet Der kleine Abwärtstrend der WTI Preise ging am Freitag mit einem Anstieg des Open Interest einher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...