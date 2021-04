Aktien Die Aktienmärkte zeigten sich in der vergangenen Woche überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI All Country World Index, der die globale Aktienmarktentwicklung widerspiegelt, kletterte auf Wochensicht um 1,78 Prozent und markierte mit dem Überwinden des Februar-Hochs eine neue historische Bestmarke. Auch der DAX (+ 0,68% auf 15.234) sowie der S&P 500 (+2,71% auf 4.129) schraubten sich in nie dagewesene Höhen hinauf. Gegen den Trend schwächer präsentierten sich die Börsen in China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...