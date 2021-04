Die Hausse und die Konjunkturprogramme

Die Wall Street hat vor Ostern noch einmal den Turbo gezündet. Zuvor hatte der neue US-Präsident Joe Biden ein weiteres Konjunkturprogramm ins Gespräch gebracht. Das Volumen soll mehr als 3 Billionen US-Dollar betragen - laut "New York Times" könnten inklusive von Steuerfreibeträgen sogar 5 Billionen US-Dollar auf dem Zettel stehen. Die Börse feiert jedenfalls schon mal die große Party. Zu Recht?

Hehre Ziele

Nachdem Bidens Vorgänger Donald Trump noch auf die Gas- und Ölindustrie gesetzt hat, will der Neue im Weißen Haus nun die volle 180-Grad-Wende vollziehen. Die USA sollen "grün" werden und dabei nicht nur die Energieversorgung klimaneutral umbauen. Das gesamte Land soll auf Klimaschutz getrimmt und dabei auch die komplette Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden. Geld spielt laut Biden eine Rolle.

Die Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen ist nur der erste Teil des Biden-Plans, denn letztlich strebt er eine Vorreiterrolle an. Wenn die USA wieder einmal in einem Bereich vorangehen wollen, sollten auch wir genau aufpassen. Biden hat erkannt, dass mit dem Fokus auf erneuerbare Energien und Umweltschutz in den kommenden Jahren sehr viel Geld zu verdienen ist - einfach weil entsprechende Maßnahmen alternativlos werden.

