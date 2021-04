Der Marathon Stiftungsfonds arbeitet mit dem hauseigenen Pfadfinder-System. Damit wird die Aktienquote prognosefrei gesteuert. Den Stresstest im März 2020 hatte der Fonds damit gut gemeistert - und mit den Absicherungen sogar Geld verdient.Der Marathon Stiftungsfonds von HAC Vermögens Management AG aus Hamburg (LU1315150901 Retailtranche ohne Mindestanlage; LU1315151032 für institutionelle Anleger, Mindestanlage 100.000 EUR) besteht aus drei Modulen. Im Kern handelt es sich um einen Aktienfonds, der weltweit breit gestreut investiert. Da das aktive Risikomanagement über Optionen und Futures und nicht den physischen Verkauf von Aktien funktioniert, werden bis zu zehn Prozent Liquidität vorgehalten. Damit können zu gegebener Marktphase schnell Absicherungen gekauft werden. Schließlich gibt es noch eine Beimischung von Edelmetallen, die nicht als Renditetreiber, sondern zur Stabilität des Portfolios dienen. Der Marathon Stiftungsfonds kann auch in Anleihen investieren. "Wenn wir in den Bereich fixed income gehen, dann ist das als Liquiditätsersatz zu verstehen" erläutert Fondsmanager Daniel Haase. Zuletzt hatte der Fonds zum Beispiel in Schweizer Staatsanleihen Mittel gewissermaßen geparkt.

