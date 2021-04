Mladá Boleslav (ots) - › Präsentation auf der ŠKODA Website (http://www.skoda-auto.de/kodiaq-neu) und auf YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8) beginnt um 10.00 Uhr MESZ› Optischer und technischer Feinschliff für das erfolgreiche SUV› Neu gestaltete KODIAQ-Modelle SPORTLINE, L&K und RS sind Teil der WeltpremiereDer Countdown läuft: ŠKODA AUTO stellt am 13. April die überarbeitete Version seines erfolgreichen großen SUV KODIAQ vor. Die digitale Weltpremiere beginnt um 10.00 Uhr MESZ und lässt sich auf der ŠKODA Website (http://www.skoda-auto.de/kodiaq-neu) und dem ŠKODA YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8) verfolgen. Mit dem auf Wunsch siebensitzigen ŠKODA KODIAQ hat der tschechische Automobilhersteller 2016 seine erfolgreiche SUV-Offensive gestartet. Jetzt erhält das SUV einen optischen und technischen Feinschliff und wird umfassend aufgewertet. Auch die KODIAQ-Varianten SPORTLINE, L&K und RS werden aufgefrischt und sind Teil der digitalen Weltpremiere.Am 13. April um 10.00 Uhr MESZ lüftet ŠKODA den Vorhang und stellt den technisch und optisch aufgefrischten ŠKODA KODIAQ auf dem ŠKODA YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8) sowie auf der ŠKODA Website (http://www.skoda-auto.de/kodiaq-neu) vor. Die Präsentations-Website geht am Dienstagvormittag online. Der ŠKODA AUTO Vorstandsvorsitzende Thomas Schäfer spricht im Rahmen der digitalen Weltpremiere über die Bedeutung des KODIAQ für die Marke ŠKODA. Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design, erläutert die optischen Anpassungen.Seit seiner Vorstellung 2016, die den Auftakt der ŠKODA SUV-Offensive bildete, wurde das auf Wunsch siebensitzige SUV mehr als 600.000 Mal produziert und wird inzwischen weltweit in 60 Märkten angeboten. Jetzt erhält der KODIAQ neben der optischen Auffrischung auch weiteren technischen Feinschliff. Von der Überarbeitung profitieren auch der dynamische KODIAQ SPORTLINE, das komfortable Topmodell KODIAQ L&K sowie der besonders sportliche KODIAQ RS, die ebenfalls in neuer Form vorgestellt werden.Im offiziellen Teaser-Bild des überarbeiteten ŠKODA KODIAQ ist die nochmals prägnantere Front mit der neu gestalteten Motorhaube bereits zu erahnen. Deutlich erkennbar sind die schlanker gestalteten Frontscheinwerfer sowie die scharf gezeichneten Heckleuchten mit kristallinen Strukturen. Sie formen das ŠKODA typische C-Design jetzt in einer flacheren Form.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTelefon: +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4886489