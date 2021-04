Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche hatte der DAX einen neuen Rekord markiert - kann der Markt diese Rallye weiter fortsetzen oder wird nun erst mal durchgeatmet? Marktkenner Robert Halver von der Baader Bank nimmt die Stimmung unter die Lupe. Die ultralockere Geldpolitik dürfte die Börsen auch weiter bei Laune halten, so die Einschätzung des Experten. Welche Impulse könnten von der bald beginnenden Berichtssaison ausgehen, welche Bedeutung hat in dieser Situation das Beige Book der Fed und wie können Anleger sich in dieser Marktlage positionieren? Darüber spricht Robert Halver im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.