DJ Florian Fischer ist neuer Geschäftsführer des PR-Software-Anbieters PressFile Europe GmbH

Schon seit Gründung der PressFile Europe GmbH im Jahr 2009 war Florian Fischer (42) verantwortlich für den Vertrieb der PR-Software PressFile und zentraler Ansprechpartner für alle Kunden. Im März wurde er nun in die Geschäftsführung der PressFile Europe GmbH aufgenommen. Er wird künftig das operative Geschäft des Unternehmens verantworten. Der Gründer des Unternehmens, Uwe Pagel (59), bleibt weiter ebenfalls Geschäftsführer, will sich aber künftig mehr auf die strategische Ausrichtung konzentrieren. "Florian Fischer kennt unsere PR-Software wie kein anderer. Zudem hat er dafür gesorgt, dass wir uns konsequent an den Bedürfnissen unsere Kunden ausrichten: Wer ein Problem hat, bekommt sofort eine Antwort und die Lösung, so schnell wie es geht", erklärt Uwe Pagel. Die Übergabe der Aufgaben erfolgt schrittweise in den kommenden Monaten. "Damit haben wir auch einen Generationswechsel eingeleitet, der die Zukunft unseres Unternehmens sicherstellt", betont Uwe Pagel. Der gelernte Kommunikationselektroniker Florian Fischer startete seine Karriere im Kundensupport eines Herstellers von EC- und Kreditkartenterminals, wo er sowohl für den First- als auch den Second-Level-Support zuständig war. 2007 wechselte er als Consultant zum Klimaschutz-Spezialisten ClimatePartner. Ab 2009 begleitete er den Aufbau der PressFile Europe GmbH, der heute zu den führenden Anbietern von PR-Software in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt. Zu den Anwendern der Lösung, die ursprünglich für die New York Public Library entwickelt wurde, gehören die Presseabteilungen von Unternehmen wie den Rossmann Drogeriemärkten, Trianel, Ziehl-Abegg oder Dr. Babor. Aber auch zahlreiche PR-Agenturen ganz unterschiedlicher Größe nutzen die cloudbasierte PR-Software PressFile für ihr Verteiler-, Kontakt-, Versand- und Clipping-Management. Weitere Informationen PressFile Europe GmbH - Florian Fischer Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-81 - Fax: +49 731 962 87-97 info@pressfile.de - www.pressfile.de Über PressFile PressFile Europe mit Sitz in Ulm wurde 2009 als Vertriebsorganisation für die webbasierte Version der US-amerikanischen PR-Software PressFile gegründet. Im Jahr 2011 übernahm das Unternehmen die vollständige Verantwortung für die Weiterentwicklung der Anwendung, die im März 2012 als PressFile V8 erstmals ausgeliefert wurde. Neben zahlreichen PR-Agenturen konnte PressFile vor allem auch viele Pressestellen namhafter Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Lösung überzeugen, darunter die Rossmann Drogeriemärkte, Trianel oder Dr. Babor. Ursprünglich wurde PressFile als PR-Software im Auftrag der New York Public Library auf Basis des Datenbanksystems FileMaker entwickelt. Diese Version ist bis heute bei zahlreichen US-amerikanischen Unternehmen im Einsatz, darunter Time Inc., Sony oder FileMaker selbst. Dies ist eine Presseinformation der PressFile Europe GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

April 12, 2021 07:35 ET (11:35 GMT)