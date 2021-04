Die Berliner Firma nanocosmos GmbH bringt ein neues Streaming-Produkt auf den Markt. nanoMeet ist eine browserbasierte Lösung für Videokonferenzen und virtuelle Zusammenarbeit. Als Teil der nanoStream Cloud, einer B2B-Gesamtlösung für interaktives Live-Video-Streaming, ist sie ideal für Unternehmen und jeden, der mit großen Zuschauerzahlen in Echtzeit interagieren will.

nanoMeet kann dem Corporate Design der Unternehmensmarke angepasst und von der lokalen Webseite des Veranstalters an hohe Zuschauerzahlen übertragen werden. Letzteres ist vor allem aufgrund der Corona-Situation und der geltenden Restriktionen ein wichtiges Thema, da viele Organisationen die Interaktion mit ihren Zielgruppen verstärken wollen. Dank der Anbindung an die nanoStream Cloud-Lösung ist die Übertragung von einem Punkt an viele und somit die Interaktion mit Tausenden möglich. Ein interessanter Aspekt ist die Möglichkeit, sogenannte Watch-Partys zu veranstalten, bei denen sich eine Gruppe virtuell trifft, um gemeinsam einen Stream anzusehen.

nanoMeet wird somit zur Lösung für sogenannte 'Hybridevents', ein Phänomen, das die Grenze zwischen virtuellem und in Person erlebtem Event aufhebt und während der Pandemie verstärkt gefragt ist: der Wunsch sich in Person zu treffen vereint sich mit der Flexibilität, Inhalte virtuell mit einem breiteren Publikum zu teilen. Hierbei müssen Zielgruppen häufig unabhängig von ihrer geographischen Lage erreicht werden. Teilnehmer werden über einen sicheren, temporär gültigen Token eingeladen. Dies bietet sich für Interaktionen mit großen Zuschauerzahlen an und gestaltet den Zugang für Zuschauer extrem einfach.

Oliver Lietz, CEO und Gründer von nanocosmos:"Wir freuen sehr, nanoMeet anbieten zu können. Mit den vielseitigen Anwendungsbereichen für Live-Events sowie Funktionen fürs individuelles Branding auf Kundenseite sind wir sicher, für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und für den Eventbereich, besonders jedoch für Plattformanbieter ein neues wichtiges Tool und eine Lösung für viele der aktuellen Herausforderungen anbieten zu können."

nanoMeet bietet vor allem durch die nahtlose Anbindung an die bereits fortschrittlichen Streaming-Technologien von nanocosmos hervorragende Möglichkeiten nicht nur für den privaten, sondern auch für den öffentlichen Sektor. Interaktive Szenarien wie Kundgebungen, Hauptversammlungen, Diskussionen, Webcasts, Pressekonferenzen können nahezu in Echtzeit übertragen werden. Sicherheit hat dabei Priorität und deshalb müssen für nanoMeet temporär begrenzte Tokens verwendet und ein einfacher sicherer Zugang gewährleistet werden.

Jenseits von Vorstandssitzungen und Jahreshauptversammlungen kann das neue Angebot von nanocosmos auch für Kulturevents verwendet werden. Sei es für Musik oder Comedy die Übertragung kann von einem großen Publikum weltweit empfangen und zur Interaktivität genutzt werden.

Technische Beschreibung

nanoMeet ist eine browserbasierte Live-Video-Plattform für virtuelle Zusammenarbeit. Sie basiert auf der Open Source Software Jitsi Meet und ist Teil der Live-Streaming-Lösung nanoStream Cloud.

Online Samples, Code Snippets und Web-API ermöglichen dem Administrator das Branding individuell anzupassen, den Ort des Servers zu wählen (EU, US) und sichere Tokens zu verwalten. Teilnehmer werden mit unterschiedlichen Zugangsrechten eingeladen. Sobald nanoMeet in die Webseite integriert ist, können die Eingeladenen über die zeitlich begrenzten Tokens teilnehmen. Virtuelle Konferenzen können mit extrem niedriger Latenz gestreamt und dank der Anbindung an die nanoStream Cloud Lösung an ein großes Publikum übertragen werden.

Für nanoMeet bzw. nanoStream Cloud gibt es Support rund um die Uhr und Service für alle Zeitzonen und Übertragungsstandorte. Der Serverstandort ist in Deutschland und alle Leistungen entsprechen den Anforderungen der DSGVO.

Über nanocosmos

nanocosmos ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen und führender Cloud-Anbieter einer integrierten Live Streaming-Lösung mit extrem niedrigen Latenzzeiten für kommerzielle Anbieter. nanoStream Cloud kombiniert Software, globale CDN-Services, Live-Player einschließlich ABR und Analytics.

