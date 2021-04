DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.122,00 +0,02% +10,48% Euro-Stoxx-50 3.974,80 -0,10% +11,88% Stoxx-50 3.365,42 -0,22% +8,27% DAX 15.250,27 +0,11% +11,16% FTSE 6.890,61 -0,36% +7,05% CAC 6.175,13 +0,09% +11,24% Nikkei-225 29.538,73 -0,77% +7,63% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,66% +0,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,08 59,32 +1,3% 0,76 +23,4% Brent/ICE 63,67 62,95 +1,1% 0,72 +23,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.741,64 1.743,68 -0,1% -2,04 -8,2% Silber (Spot) 25,19 25,26 -0,3% -0,07 -4,6% Platin (Spot) 1.190,50 1.206,50 -1,3% -16,00 +11,2% Kupfer-Future 4,02 4,04 -0,4% -0,02 +14,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der erneuten Rekordjagd zum Wochenschluss stehen die Zeichen am Montag an der Wall Street auf Konsolidierung. Anlegern steht eine ereignisreiche Woche bevor: So öffnen JPM, Goldman Sachs und Wells Fargo am Mittwoch ihre Bücher, am Donnerstag folgen Bank of America und Citigroup. Zwar haben Volkswirte der Societe Generale ihre Schätzung für das Wirtschaftswachstum in den USA 2021 gerade angehoben. Der Blick auf wichtige Volkswirtschaften wie die EU oder Indien mit steigenden Infektionszahlen mache aber Sorgen, heißt es. Nervosität herrscht auch wegen den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen, nachdem die US-Erzeugerpreise zuletzt mächtig angezogen hatten. Zwar hatte die US-Notenbank in der jüngsten Vergangenheit immer wieder erklärt, dass sich Preisanstiege als vorübergehend erweisen dürften und sie gegen solche nicht vorgehen werde. Aber ein gewisses Misstrauen bleibt unter Anlegern.

Microsoft steigen vorbörslich um 0,1 Prozent. Der Softwareriese soll sich laut Berichten in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme von Nuance Communications befinden. Microsoft wolle etwa 16 Milliarden Dollar für das auf Künstliche Intelligenz und Sprachtechnologie spezialisierte Unternehmen zahlen, heißt es. Nuance schießen indes um knapp 22 Prozent empor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Möglicher vorgezogener Termin - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Audi AG, Absatzzahlen 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen treten auf der Stelle. Neue Impulse könnten vom Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal kommen. Sie startet in den USA zur Wochenmitte wie immer mit den Banken. Am Freitag meldet dann China Wachstumsdaten für das erste Quartal. Volkswirte trauen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ein starkes BIP-Wachstum gegenüber dem Vorjahr zu. Suez springen um 7,5 Prozent und Veolia um 8,9 Prozent. Die Unternehmen haben nach monatelanger Gegenwehr von Suez eine Fusionsvereinbarung erzielt. Für Bayer geht es 0,2 Prozent höher nach Studienergebnissen zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs. Curevac gewinnen an der Frankfurter Börse 6,8 Prozent. Der Tübinger Impfstoffhersteller hält eine europäische Zulassung seines Corona-Impfstoffes angesichts von Fortschritten bei den erforderlichen Studien noch im Mai für möglich. Freenet notieren 0,1 Prozent höher nach einem Interview der Börsen-Zeitung mit Finanzvorstand Ingo Arnold. Er wies auf eine weiter hohe Dividende hin. In der dritten Reihe gewinnen Northern Data 4,2 Prozent. Das Unternehmen erwägt einen Wechsel an die Nasdaq.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1910 +0,14% 1,1891 1,1890 -2,5% EUR/JPY 130,20 -0,21% 130,25 130,33 +3,3% EUR/CHF 1,1000 -0,06% 1,1013 1,1000 +1,8% EUR/GBP 0,8653 -0,31% 0,8687 0,8658 -3,1% USD/JPY 109,31 -0,35% 109,56 109,62 +5,8% GBP/USD 1,3765 +0,45% 1,3690 1,3733 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,5492 -0,17% 6,5575 6,5567 +0,7% Bitcoin BTC/USD 59.985,75 +0,74% 60.101,75 58.244,50 +106,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn mehrheitlich mit Abschlägen gezeigt und damit die positiven Vorgaben der US-Börsen ignoriert. Aufgrund der nahenden Bilanzsaison und in dieser Woche anstehender wichtiger Konjunkturdaten agierten die Anleger vorsichtig, hieß es. Die Alibaba-Aktie legte indessen in Hongkong um 7,8 Prozent zu, trotz der rekordhohen Kartellstrafe. Laut Nomura könne das Unternehmen die Einmalbelastung gut verkraften. Positiv sei, dass die kartellrechtliche Untersuchung nun abgeschlossen sei. In China verwiesen Beobachter auf die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und China, die eine anziehende Teuerung zeigten. Die chinesische Geldpolitik könnte das Potenzial des Aktienmarkts vorerst begrenzen. In Tokio sorachen Händler von enttäuschenden Geschäftszahlen bei Yaskawa Electric (-7,1%) und Aeon (-4,1%). Toshiba (+6,2%) profitierten von Spekulationen über eine Übernahme durch CVC. Renesas rückten 0,2 Prozent vor. Die Dialog-Aktionäre hatten Übernahmeangebot von Renesas abgesegnet. Besser hielt sich der Aktienmarkt in Seoul. SK Innovation gewannen 12 und LG Chem 0,6 Prozent, nachdem beide Unternehmen einen Rechtsstreit beigelegt hatten. Von neuen Aufträgen profitierten die Werfttitel Korea Shipbuildung & Offshore Engineering (+2,7%) und Hyundai Mipo Dockyard (+2,6%). Samsung Heavy Industries rückten +1,3 Prozent vor. In Sydney belasteten Verluste bei Goldminen-Werten und Baustoff-Produzenten den Rohstoffsektor, der 1,2 Prozent abgab. Der Energiesektor verlor angesichts niedrigerer Ölpreise 0,3 Prozent, während Einzelhandels- und Reisewerte von Aussagen des australischen Premierministers belastet wurden, wonach möglicherweise nicht alle Australier bis Jahresende ihrer erste Dosis eines Corona-Impfstoffs erhalten würden.

CREDIT

Auf der Stelle treten die Risikoprämien der Kreditausfallversicherungen für europäische Staats- und Unternehmensanleihen. Vor der bald beginnenden Berichtssaison sei man mit dem aktuellen Niveau zufrieden, heißt es. Nach der Einengungsrally wolle man nun sehen, ob und wie stark sich die klaren Erholungstendenzen auf Makroebene auch in den Unternehmensergebnissen spiegelten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Suez und Veolia einigen sich endlich auf Fusion

Das lange Zögern hat ein Ende: Die Suez SA hat sich im Grundsatz auf eine Fusion mit der Veolia Environnement SA eingelassen, die seit Monaten um eine Übernahme des Entsorgers kämpft. Bis zum 14. Mai soll nun eine endgültige Fusionsvereinbarung stehen, die einen Preis von 20,50 Euro je Suez-Aktie vorsieht. Bislang hatte Veolia 18 Euro geboten.

Astrazeneca-Antidiabetikum in Covid-19-Studie nicht wirksam genug

Astrazenecas Diabetes-Medikament Farxiga hat in einer Phase-3-Studie bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Risiko schwerer Verläufe nicht den gewünschten statistischen Effekt erzielt.

Roche-Studie zeigt Erfolge von Casirivimab, Imdevimab bei Corona

Die Roche Holding AG hat positive Studienergebnisse mit zwei Medikamenten bei Corona-Infektionen präsentiert. Eine Phase-3-Studie mit Casirivimab und Imdevimab zur Senkung des Risikos symptomatischer Covid-19-Infektionen habe sowohl primäre als auch wichtige sekundäre Endpunkte erreicht.

Deloitte: Stimmung in britischen Unternehmen auf Rekordhoch

Zum Start der zweiten Phase der Corona-Lockerungen in Großbritannien ist die Stimmung in den Unternehmen optimistisch wie selten: Britische Finanzexperten erwarten für die kommenden zwölf Monaten eine kräftige Erholung und Gewinne wie in der Hochkonjunktur 2014, wie eine Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte ergab. Die Erwartungen an Investitionen und Neueinstellungen sind demnach auf dem höchsten Stand seit sechs Jahren.

IPO/Darktrace will in London an die Börse

Darktrace will in London an die Börse gehen. Die britische Cybersecurity-Firma kündigte an, noch im Tagesverlauf die entsprechenden Dokumente einzureichen. Mit den Erlösen will das Unternehmen, beschleunigt neue Produkte entwickeln und das Marketing verstärken. Laut Presseberichten kommt das Unternehmen aber auf eine Bewertung von 3 Milliarden Pfund.

Microsoft will KI-Spezialisten Nuance für 16 Mrd USD übernehmen - Bericht

Der US-Softwareriese Microsoft will einem Bericht des US-Senders CNBC zufolge den US-Spezialisten für Künstliche Intelligenz (KI) Nuance Communications übernehmen. Microsoft wolle 16 Milliarden Dollar zahlen, berichtete CNBC unter Berufung auf Verhandlungskreise. Demnach könnte die Übernahme am Montag bekanntgegeben werden.

DMG Mori baut für 75 Millionen Euro neues Werk in China

Total will ab 2025 Öl in Uganda pumpen

Norwegian Air bekommt grünes Licht für Kapitalmaßnahmen

