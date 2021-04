Der österreichisch-französische Impfstoffhersteller Valneva SE startet den bereits angekündigten Börsengang an der Nasdaq. Die Anzahl der Aktien sowie die Preisspanne wurden noch nicht festgelegt. Der Erlös aus dem potenziellen öffentlichen Angebot soll zur Finanzierung der Weiterentwicklung der Impfstoffkandidaten von Valneva (VLA15 gegen Lyme-Borreliose, VLA1553 gegen Chikungunya und VLA2001 gegen Covid-19) sowie für das Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, so die Gesellschaft.Valneva ( Akt. Indikation: 12,70 /12,86, 4,07%) Marinomed Biotech hat die Behandlungsphase der Phase-II-Studie mit Tacrosolv abgeschlossen. Von den initial rekrutierten 64 Patienten haben 62 Patienten, die in den Behandlungszyklus ...

