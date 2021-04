San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Ein kostenloser Online-Kurs bietet Unternehmern eine Chance, Investoren anzuziehenHeute hat die Draper University gemeinsam mit der globalen Online-Lernplattform edX.org die Eröffnung des Business-Wettbewerbs der Draper University "Be the Startup Hero" bekannt gegeben."Die Welt braucht derzeit mehr Helden und wir bringen die Top-Experten und Betreiber in der Silicon Valley zusammen, um sie im Rahmen unseres Onlinestudiums auszubilden", sagte Tim Draper, Gründer der Draper University. "Wir werden Gewinner dieses Online-Programms auf kontinuierlicher Basis als Kandidaten für unser Präsenzstudium "Hero Training" in diesem Sommer in San Mateo wählen und werden durch diese Partnerschaft gleichzeitig in Top-Unternehmen investieren".Der kostenlose zweiwöchige Kurs umfasst eine breite Palette von aktuellen, relevanten Themen, die Unternehmer beherrschen müssen, um ihre Unternehmen auf- und auszubauen. Anders als traditionelle Kurse, ist dieses Programm für Unternehmer konzipiert, die jeden Aspekt ihres Geschäftsplans durchdenken und diesen echten Investoren vorstellen wollen. Am Ende des Kurses, wird die Draper University die besten Unternehmen auswählen und ihnen Stipendien anbieten, damit diese an dem Vorbeschleuniger Präsenzstudium in der Silicon Valley teilnehmen können.Anant Agarwal, CEO und Gründer von edX, sagte: "Alles, was wir bei edX tun wird von einem globalen Netzwerk aus Partnern angetrieben, die an die transformative Kraft der Bildung glauben. edX und die Draper University haben sich verpflichtet, Menschen zu befähigen, ihr Potential auszuschöpfen und ihre Ideen zu nutzen, um die Welt zu ändern. Ich freue mich, dass der Kurs und Wettbewerb "Be the Startup Hero" potenziell unsere 37 Millionen Lernenden erreichen kann und ihren Geist für die nächste Idee inspirieren kann, die Welt zu ändern".Das Studienprogramm wird von echten Gründern und Betreibern unterrichtet: Marc Benioff, Gründer und CEO -Salesforce; Justin Kan, Gründer - Twitch und General Partner - Goat Capital; Leah Busque, Gründerin - TaskRabbit und General Partner - Fuel Capital; und Phin Libin, Gründer - Evernote, Gründer und CEO, mmhmm. Das Programm hat drei Starttermine: 05.05.,12.07. und 27.09 und die Anmeldung kann ab sofort erfolgen. Klicken Sie hier, um sich noch heute anzumeldenÜber die Draper UniversityDie Mission der Draper University ist es, Menschen zu inspirieren und ihre Ideen durch einen globalen Unternehmergeist voranzutreiben. Gegründet durch den Risikokapitalgeber Tim Draper, bringt die Universität Gründer, Betreiber und Risikokapital unter einen Hut. Die Absolventen der Draper University sind auf 84 Länder verteilt und haben mehr als 350 Millionen USD in Risikokapital aufgebracht.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484686/Draper_University_Logo.jpgPressekontakt:Daniela Quintero(650) 427-9813Original-Content von: Draper University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120577/4886830