Berlin (ots) - Am 21. April starten die ENERGIETAGE 2021 (https://www.energietage.de/home.html). Erstmalig halten vier Bundesminister*innen Vorträge auf der Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland. Dies zeigt den hohen Stellenwert energie- und klimapolitischer Fragestellungen im Superwahljahr.Sowohl Bundesumweltministerin Svenja Schulze als auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesfinanzminister Olaf Scholz sowie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey haben ihre Mitwirkung an den ENERGIETAGEN 2021 zugesagt.Neben politischen Entscheidungsträgern gehen führende Wissenschaftler*innen, Spitzenvertreter*innen aus Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie Top-Manager*innen der Energiebranche auf den ENERGIETAGEN 2021 in den Austausch mit den Teilnehmenden.Zu den Programm-Highlights zählen u.a. folgende Veranstaltungen:- Eröffnung der ENERGIETAGE 2021 (https://www.energietage.de/event/101-eroeffnung-energietage-2021.html) mit Jürgen Pöschk, Initiator und Hauptveranstalter der ENERGIETAGE und Prof. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.- Corona im Klimaschutz: Bremse oder Katalysator? (https://www.energietage.de/event/102-corona-im-klimaschutz.html) u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze- Peter Altmaier im Gespräch: Energiewende in Deutschland - im Spannungsfeld zwischen Energieeffizienz und erneuerbaren Energien (https://www.energietage.de/event/119-peter-altmaier-im-gespraech-energiewende-in-deutschland.html)- Olaf Scholz im Gespräch: Transformation, Energiewende und Klimaschutz (https://www.energietage.de/event/107-olaf-scholz-im-gespraech-sustainable-finance-co2-bepreisung.html)- Forum Urbane Infrastrukturen - Wie kann die Energiewende in Berlin gelingen? (https://www.energietage.de/event/503-forum-urbane-infrastrukturen.html) u.a. mit Bundesfamilienministerin Franziska GiffeyEingebettet sind die Veranstaltungen in ein umfangreiches Kongress-Programm mit mehr als 100 Foren (https://www.energietage.de/kongress/programm/programm.html), u.a. zu den Schwerpunkten Energie- und Klimapolitik, Energiewirtschaft und Wärmewende.Zu den Veranstaltungen auf den ENERGIETAGEN 2021 liegen bereits mehr als 20.000 Anmeldungen vor.Die kostenfreie Anmeldung zu den ENERGIETAGEN ist weiterhin unter www.energietage.de möglich.