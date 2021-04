Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, gratuliert dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofkonferenz (DBK), Bischof Georg Bätzing, zum 60. Geburtstag am Dienstag, 13. April, und würdigt sein ökumenisches Engagement:"Bischof Bätzing steuert seine Kirche in schwieriger Zeit. Er tut das mit Klarheit, Glaubwürdigkeit und einer großen Integrationskraft. Was auch für andere Themen gilt, gilt insbesondere auch für die Ökumene: die eigene kontextuelle Verantwortung und die weltkirchliche Bindung bergen immer wieder auch Spannungen. Umso höher weiß ich Bischof Bätzings hohes ökumenisches Engagement zu schätzen. Und ich bin dankbar für alles freundschaftliche Einvernehmen, das seit seiner Übernahme des Amtes als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz bereits gewachsen ist. Aus seinem Wirken für die Kirche Jesu Christi erwächst viel Segen. Dafür danke ich Gott. Möge Gott ihn auf allen seinen Wegen auch in Zukunft mit seinem Segen begleiten!"Bischof Georg Bätzing wurde von Papst Franziskus am 1. Juli 2016 zum 13. Bischof von Limburg ernannt und am 18. September 2016 im Hohen Dom zu Limburg geweiht. Seit dem 3. März 2020 ist Bischof Bätzing zudem Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.Hannover, 12. April 2021Pressestelle der EKDAnnika LukasPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/4886813