Die Diskussion um das neue Datenschutzgesetz TTDSG treibt erstaunliche Blüten. So will der Bundesrat eine rechtliche Möglichkeit vorgesehen wissen, die letzten Endes auf ein Ja oder Nein zu Cookies hinausläuft. Die immer noch nicht beschlossene E-Privacy-Verordnung und die in Kraft befindliche Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist den Vertretern im Bundesrat offenbar zu differenziert. Sie stellen sich viel einfachere Lösungen vor. So wollen sie etwa hinsichtlich der Cookie-Einwilligung eine rechtliche Möglichkeit in das neue Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...