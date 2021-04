Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Wirtschaft scheint sich schneller von den Corona-Folgen zu erholen als die Wirtschaft bei uns. Was sind die Hintergründe und was hat das für Folgen an den Aktienmärkten? Chefvolkswirt Carsten Klude, M.M. Warburg, blickt auf die jüngsten Konkunktursignale und die geldpolitischen Reaktionen. Was es für die Märkte bedeutet, wenn die US-Wirtschaft sich rasch erholt, die Geldpoliltik aber dennoch erst mal ultralocker bleibt, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.