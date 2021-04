Hamburg (ots) - Gruner + Jahr unterstützt die Pandemiebekämpfung und eröffnet in Kooperation mit Schnelltest Service Hamburg ein neues Corona-Testzentrum in zentraler Hamburger Lage. Ab Donnerstag, 15. April 2021, können alle Hamburger:innen kostenlose Antigen-Schnelltests am Baumwall, in der Cafeteria des Hamburger Verlags, durchführen lassen. Termine in der Testlocation mit dem Namen "Baumwall" können ab sofort wochentags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 15 Uhr unter www.schnelltest-hamburg.de gebucht werden.Im G+J-Testzentrum werden pro Tag bis zu 500 Antigen-Schnelltests von geschultem Fachpersonal per Nasenabstrich durchgeführt. Das Testzentrum befindet sich in den Räumlichkeiten der verlagseigenen Cafeteria. Der Eingang, der nur von außen zugänglich und deutlich ausgeschildert ist, befindet sich seitlich am Gebäude, rechts neben dem Haupteingang des Verlagshauses.Das Ergebnis erhalten Getestete innerhalb einer Stunde per E-Mail. Im Falle eines positiven Testergebnisses gibt es zudem einen Anruf, in dem Instruktionen für das weitere Verhalten besprochen werden.Sven Wolter, Leiter Interne Services bei Gruner + Jahr: "Als Hamburger Verlag wollen wir auch vor Ort und ganz pragmatisch unseren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Vor Corona war unsere Cafeteria ein lebendiger Treffpunkt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von G+J. Seit über einem Jahr ist die Fläche ungenutzt. Wir machen sie nun für alle Hamburgerinnen und Hamburger zugänglich, um die Pandemie so schnell wie möglich einzugrenzen."Seit Ausbruch des Covid-19-Erregers im vergangenen Jahr ergreift Gruner + Jahr zahlreiche Maßnahmen, um bei der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen und um seine Mitarbeiter:innen zu schützen. Dabei geht der Verlag weit über die gesetzlichen Regelungen hinaus. So findet die Arbeit weit überwiegend im Homeoffice statt, und G+J verzichtet auf formale Nachweise, wenn Mitarbeiter:innen aufgrund besonderer Umstände während des Lockdowns nicht arbeiten können.Pressekontakt:Ann-Catrin Boll-RickerLeiterin Corporate KommunikationGruner + Jahr GmbHTelefon +49-40-3703-3196E-Mail boll.ann-catrin@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/4886894