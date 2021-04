Der DAX startet verhalten in die neue Handelswoche und notiert bei gut 15.200 Punkten nahezu unverändert. An der DAX-Spitze können sich nach positiven Export-Daten die Zykliker rund um HeidelbergCement und Continental behaupten. DAX-Schlusslicht ist am Montag die Siemens Energy-Aktie. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Daimler (WKN 710000) Wie bereits am vergangenen Freitag werden auch zum Wochenstart die Papiere der Daimler AG auf dem Stuttgarter Börsenparkett rege gehandelt. ...

