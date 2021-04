EURUSD konnte am Montag eine Trendwende verhindern, nachdem sich das Paar von den Intraday-Verlusten erholen konnte. Kurz nach der europäischen Eröffnung war der Kurs in die Nähe der Tiefs vom vergangenen Freitag bei 1,1870 gefallen. Nach der raschen Umkehr und dem darauffolgenden Anstieg könnten die Bullen jetzt das Aprilhoch bei 1,1927 in Angriff nehmen. Die wichtigste Unterstützung stellt das heutige Ausbruchsniveau bei 1,1893 dar. EURUSD nimmt Kurs auf das Aprilhoch auf. Quelle: xStation 5 ...

