Zürich (ots) - Investoren und Jungunternehmer schätzen den Rat von Artan Qelaj: Der Finanzunternehmer aus Zürich und Business Angel für Schweizer Start-ups im Interview.Finanzierungslösungen für nicht börsennotierte Unternehmen und die Chancen, die Investitionen in derartige Unternehmen mit sich bringen, sind die Spezialität von Artan Qelaj. Mithilfe eines breit gespannten Business-Netzwerkes bringt der Finanzunternehmer aus Zürich Unternehmen mit Kapitalbedarf mit Investoren zusammen, die von deren Wachstumschancen profitieren möchten. In diesem Zusammenhang führt er nicht nur beide Seiten einer Investition zusammen, sondern lässt sie auch an seiner langen Erfahrung auf dem Private Equity-Finanzierungsmarkt teilhaben. Dabei ist der Zürcher Unternehmer ein Freund der klaren Worte und praktischen Ratschläge statt akademischer Theorie. In einem Interview erklärt er die aktuell besonders positiven Aussichten für Private Equity-Investments.Herr Qelaj, Sie sind im Private Equity-Markt aktiv. Wie schätzen Sie die Anlagechancen in diesem Segment derzeit ein?Artan Qelaj: Ich halte generell die Aussichten für ausserbörsliche Investitionen in der Schweiz für exzellent. Das liegt nicht zuletzt an dem positiven Investitionsumfeld hierzulande: Wir sind eines der finanzkräftigsten Länder der Welt, mit einer stabilen politischen Struktur und einem fairen Steuersystem. Hinzu kommt eine reiche und spannende Unternehmenslandschaft: Hier wartet eine Vielzahl an aussichtsreichen, nicht börsennotierten Firmen, die ihren Finanzierungsbedarf über Private Equity decken wollen. Das macht PE-Angebote in der Schweiz besonders attraktiv.Trifft das auch in der aktuell doch aussergewöhnlichen Situation zu?Artan Qelaj: Mein Motto war schon immer, dass unsichere Zeiten Möglichkeiten eröffnen. Das bestätigt sich derzeit mehr denn je. Wenn die vergangenen Monate auch nicht spurlos am Private Equity-Segment vorbeigegangen sind, so konnten Krisenängste den ausserbörslichen Finanzierungsmarkt doch nur sehr kurzfristig ausbremsen - und dieser kurzzeitige Durchhänger wird bereits zügig aufgeholt. Hintergrund der neuerdings deutlich steigenden Transaktionszahlen ist sicherlich auch die anhaltende Nullzinspolitik der Zentralbanken, die das Interesse an alternativen Anlageklassen weckt. Viele Anleger treibt es auf der Suche nach Rendite in den ausserbörslichen Finanzierungsbereich - dort warten enorme Ertragsreserven.Werden Private Equity-Investments also noch interessanter?Artan Qelaj: Die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist bei der Kapitalanlage häufig ein wichtiger Faktor. Meiner Einschätzung nach ähnelt die aktuelle Situation den Verhältnissen im Anschluss an die Finanzkrise 2007/2008. Auch damals liessen sich mit Private Equity-Investitionen handfeste Renditen erzielen, da die Beteiligungen zu der Zeit vergleichsweise günstig am Markt erhältlich waren. Professionelle Investoren haben die aktuellen Chancen längst erkannt und ihre Aktivitäten im PE-Segment bereits gesteigert. Sie sind gewissermassen die Vorreiter unter den Marktteilnehmern, 2021 könnte sich zu einem echten Gewinnerjahr für Private Equity entwickeln.Empfiehlt es sich also auch für Privatanleger, dem Beispiel der professionellen Investoren zu folgen?Artan Qelaj: Der Markt für Private Equity zählt aktuell zu den vielversprechendsten überhaupt. Denn die Unternehmen, die sich hier mit Kapital eindecken, gehören zu den spannendsten Wachstumsbranchen beispielsweise im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, der Biowissenschaften und im Engineering. Diese beinhalten große Chancen für Wachstum, Wertsteigerung und Profitabilität. Diese hohen Potenziale gilt es auszuschöpfen - auch für private Anleger.Alternative Investments wie Private Equity sind also kein Nischenprodukt mehr?Artan Qelaj: Nein. Mit meinem Finanzunternehmen in Zürich richte ich mich bewusst nicht nur an institutionelle, sondern auch an professionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger, um ihnen einen Zugang zum aussichtsreichen Schweizer Markt der ausserbörslichen Unternehmensbeteiligungen zu bieten. So haben auch Privatinvestoren die Möglichkeit, von den spannenden Renditechancen in diesem Segment zu profitieren - und dabei gleichzeitig jungen Schweizer Unternehmen zu dem für Erfolg und Wachstum benötigten Kapital zu verhelfen.Weitere Informationen: https://artanqelaj.com/Pressekontakt:Artan Qelaj+41 79 500 95 95info@artanqelaj.chOriginal-Content von: Artan Qelaj, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154769/4887044