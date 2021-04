Zum Franken fällt der Euro unter die 1,10er Marke und notiert aktuell bei 1,0985 Franken klar darunter.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Montag in einem ruhigen Handel nur wenig verändert. Am späteren Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,1905 US-Dollar. Am Vormittag war sie noch kurzzeitig unter 1,19 Dollar gefallen. Zum Franken fällt der Euro unter die 1,10er Marke und notiert aktuell bei 1,0985 Franken klar darunter. Derweil neigt auch der US-Dollar zum Franken etwas zur Schwäche...

