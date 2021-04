Ist ein hochwertiges Multifunktionsprodukt gleichbedeutend mit hohen Kosten? Nicht unbedingt! Der intelligente, klappbare Staubsauger Redkey F10 revolutioniert die Reinigung im Haushalt. Der maßgeschneiderte Redkey F10 orientiert sich an den Reinigungsbedürfnissen in realen Situationen, ist mit den fortschrittlichsten Technologien der Branche ausgestattet, wird in internationalen High-End-Werken hergestellt und über das internationale Logistiksystem von Muchen direkt an die Haushalte geliefert.

Redkey, die Muchen Quality Ecological Chain, hat sich das Ziel gesetzt, bestehende Probleme zu lösen und zukünftige Bedürfnisse zu erfüllen. Dabei geht nicht darum anders zu sein, sondern mehr und Besseres zu bieten. Redkey ist im Begriff, die traditionelle Einzelhandelslandschaft für Elektrogeräte zu revolutionieren.

Der Redkey F10 wurde auf Basis des Big-Data-Feedback über die hohen Anforderungen der Kunden entwickelt, um die Mängel und Unzulänglichkeiten herkömmlicher Produkte zu beheben, z. B. das mühselige Saugen unter Betten und Sofas. Im Gegensatz zu anderen Staubsaugern kann der Griff eingeklappt werden, um auch die kniffligsten Stellen bequem zu reinigen.

Der Redkey F10 erkennt die Staubmenge und stellt die 5-stufige Absaugung automatisch darauf ein, um die Reinigung zu erleichtern. Dank des LED-Staub-Refraktionslichts an der Vorderseite erkennen Sie den Staub in den Ecken und können beobachten, wie er aufgesaugt wird. Außerdem erleichtern die großen Rollen hinter der Bürste das Reinigen von Böden oder Teppichen und schützen sie besser.

Der Staubsauger bietet eine extrem starke Absaugung mit 23.000 Pa, eine dreistufige Filterung, elastisches Zerlegen, Entleerung mit einer Taste, eine Akkulaufzeit von 60 Minuten und den Akkutausch mit einem Knopfdruck. Jede einzelne Funktion ist an existierende Kundenbedürfnisse angepasst.

Mit dem vielseitigen Redkey F10 wird ein Wechsel zwischen Produkten mit unterschiedlichen Funktionen überflüssig. Er wird aus dem Werk direkt zu Ihnen nach Hause geliefert und bietet Ihnen höchste Qualität für unter 200 US-Dollar.

Welches andere Produkt verspricht bei einem solchen Preis, alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen? Mit Redkey F10 ist die Reinigung Ihres Haushalts so einfach wie nie zuvor.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website von Redkey: http://www.redkey.cc/en/

