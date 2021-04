In den vergangenen Tagen sorgte die Linde-Aktie für unklare Tendenzen doch am Montag scheint sie sich zu erholen. Mit einem Plus von 0,69 Prozent reiht sich das Papier wieder in die Spitze des DAX ein. Doch ob die Aufwärtsbewegung anhält, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Linde-Aktie mit Trendwende Gegenwärtig belegt das Papier des irischen Industriekonzerns den 10. Platz des DAX. Dieser verzeichnet ebenfalls ein Plus. Um 0,18 Prozent hat sich ...

