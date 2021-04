DGAP-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Anleihe

SunMirror AG gibt erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihe im Gegenwert von USD 10 Mio. bekannt ZUG, Schweiz; 12. April 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), gibt die Begebung von Wandelanleihen im Gegenwert von USD 10.000.000 bekannt. Die Wandelanleihen mit Wandelrechten zum Erwerb von 133.305 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Stück wurden vollständig gezeichnet. Der Wandlungspreis beträgt CHF 70 pro Inhaberaktie. Die Zuteilung ist vollständig abgeschlossen. Die Aktien sind ab dem 01.07.2020 dividendenberechtigt. Die Wandelanleihen laufen bis zum 30.05.2022.

Begleitet wird die Transaktion von der Opus Capital Switzerland AG. Opus Capital Switzerland AG und Opus Capital Asset Management GmbH ('Opus Gruppe') haben sich darauf spezialisiert, die Rohstoffunternehmen der nächsten Generation an den Markt zu bringen, indem sie umfassende Branchenkenntnisse mit einem der führenden unabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen der Schweiz kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.opus-capital.ch.



SunMirror AG ist eine Holdinggesellschaft für natürliche Ressourcen mit einem strategischen Fokus auf kritische Rohstoffe - jenen Metallen und Mineralien, die die Nachfrage nach nachhaltiger Technologie der nächsten Generation antreiben. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf (Ticker: ROR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.



