iEnergy Hybrid Cloud von Landmark wird die digitale Transformation für einen effizienten und sicheren Zugang zu nationalen Daten unterstützen

Halliburton Company (NYSE: HAL) verkündete heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Norwegian Petroleum Directorate (NPD) über acht Jahre zum Aufbau und Betrieb von Diskos, der norwegischen Quelle seismischer, Förder- und Erzeugungsdaten für die Öl- und Gasbranche.

Halliburton Landmark stellt Diskos 2.0 unter Verwendung von Clouddiensten mit DecisionSpace 365 in iEnergy, der ersten hybriden E&P-Cloud der Branche, bereit. Die cloudnativen Dienste sind mit Open Subsurface Data Universe konform und stellen hochwertige Daten, Sicherheit und Steuerung bereit, sodass Nutzer Daten des norwegischen Kontinentalsockels einfach aufrufen, visualisieren und interpretieren können.

Die offene Architektur und Skalierbarkeit des Dienstes ermöglicht Arbeitsabläufe auf allen Quell- und Bedienungssystemen am Standort oder in der Cloud und unterstützt effiziente, effektive und agile Betriebsabläufe. Diskos 2.0 wird die Cloudanwendung DecisionSpace 365 zur Anwendung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz nutzen, um den vollen Wert der zugrundeliegenden Daten durch Erschließung weiterer Becken-, Drill- und Produktionsinformationen, zur Verbesserung von Reservoiren und Förderungsergebnissen, auszuschöpfen.

"Wir freuen uns, dass wir für Diskus einen Dienst auf diesem Niveau in Zusammenarbeit mit Betreibern und dem weiteren Umfeld zur Erschaffung eines unvergleichlichen Erlebnisses anbieten können", so Nagaraj Srinivasan, leitender Vizepräsident von Landmark, Halliburton Digital Solutions and Consulting. "Entsprechend der digitalen Strategie von Halliburton wird unsere Kompetenz in Sachen sicherer Cloudumgebung, Algorithmen für maschinelles Lernen und Datenwissenschaft Betreibern in der Region verhelfen, ihren Vermögenswert zu maximieren."

