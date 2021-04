Osnabrück (ots) - Connemann zur K-Frage der Union: "Am Ende zählt nur der Erfolg"Unionsfraktionsvize betont: Maßstab der Entscheidung muss sein, mit wem man die Wahl gewinnen kannOsnabrück. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Gitta Connemann (CDU), appelliert an die beiden möglichen Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU), eine verantwortungsvolle Entscheidung für das Land zu treffen. "Am Ende zählt nur der Erfolg. Der Maßstab muss sein: Mit wem können wir die Wahl im September gewinnen? Denn Deutschland braucht eine starke Union", sagte Connemann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Zuvor hatten sich die CDU-Führungsgremien Präsidium und Vorstand für eine Kandidatur Laschets ausgesprochen. In der Bundestagsfraktion gab es zuletzt auch unter den CDU-Abgeordneten zahlreiche Befürworter einer Kandidatur Markus Söders.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4887161