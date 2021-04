Halle/MZ (ots) - Sachsen-Anhalt steht nach Einschätzung von Experten vor einem Solarboom: Vor allem große, subventionsfreie Solarparks werden künftig vermehrt gebaut. "Die Preise für Solarmodule sind in den vergangenen Jahren um 80 Prozent gesunken, so dass Strom aus Photovoltaik wettbewerbsfähig geworden ist", sagt Jörg Dahlke, Leiter des Landesverbandes Erneuerbare Energie Sachsen-Anhalt, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe)



Der Energiedienstleister Getec Green Energy aus Magdeburg plant beispielsweise im Braunkohletagebau Amsdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) den Bau eines Solarparks mit etwa 28 Megawatt Leistung. "Unser Ziel ist es, den Strom in der Region und an Unternehmen zu verkaufen", sagt Geschäftsführer Chris Döhring. Das größte Solarprojekt in Sachsen-Anhalt plant aktuell das Münchner Unternehmen Kronos Solar in Zehbitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Auf einer Fläche von 80 Hektar soll ein Solarpark mit einer Leistung von mehr als 70 Megawatt entstehen. Kronos will den Strom selbst vermarken. "Wir belasten weder die Steuerzahler noch die Endverbraucher es Stroms", warb Kronos-Geschäftsführer Alexander Arcache zuletzt für das Projekt.



Weitere größere Parks sind unter anderem in Lübars (Landkreis Jerichower Land), in Lohne (Altmark) und in Wallhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) geplant.



