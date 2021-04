Der KiwiSaver Growth-Fonds von NZ Funds, der unter die Schirmherrschaft des nationalen neuseeländischen KiwiSaver-Programms fällt, hat in Bitcoin investiert, während sich die Konkurrenz gegenüber einem Investment in Bitcoin teils sehr kritisch zeigt und das Risiko als zu hoch erachtet.? NZ Funds ändert Angebotsunterlagen - und ermöglicht Kauf von Kryptos? Grigor: KiwiSaver Growth Strategy Fund verfügt über rund fünf Prozent seines Geldes in Bitcoin? Bitcoin innerhalb von fünf Jahren vermutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...