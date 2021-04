Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat in der K-Frage bei einer Umfrage in der Unions-Bundestagsfraktion die Nase vorn. Das Nachrichtenportal Watson hatte alle 245 Abgeordneten von CDU und CSU angefragt, geantwortet haben allerdings nur 59 davon - immerhin ein knappes Viertel.



Nur zehn davon sprachen sich für Laschet aus, alle davon aus der CDU. 29 Politiker plädierten für Söder, unter ihnen 17 CDU- und 12 CSU-Abgeordnete. 20 Abgeordnete enthielten sich, darunter 18 aus der CDU und zwei aus der CSU. Ganz unabhängig von dieser Umfrage hat sich Laschet allerdings noch am Montag die Unterstützung von der NRW-Landesgruppe im Bundestag versichern lassen.



Sie besteht allein aus 42 Abgeordneten. Am Dienstag will sich Söder in der Unionsfraktion vorstellen. Laschet hatte auch angedeutet, zu kommen. Ob der Termin wirklich mit beiden Kandidaten stattfindet, war aber bis zum Abend noch nicht ganz sicher.



Eigentlich soll sich die Fraktion mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschäftigen.

