KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu neuen Quarantäne-Regeln:

"Die gute Nachricht lautet: Alle vollständig geimpften Menschen im Land müssen künftig nicht mehr in Quarantäne. Egal ob sie Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten oder ob sie einfach nur Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben. Sobald die Änderungen am 19. April in Kraft treten, kann es losgehen. Einen herzlichen Glückwunsch an alle Lehrer und andere bereits geimpfte Berufsgruppen. Sie dürfen ihre Pfingstferien nun an einem süditalienischen Strand oder in den österreichischen Alpen verbringen. Das sei ihnen von Herzen gegönnt. Doch die Nachricht aus dem Ministerium lässt die Menschen, die Angehörige im Pflegeheim haben, einigermaßen ratlos zurück. In den vergangenen Wochen war der Unmut über die Behandlung ihrer Alten immer mehr gewachsen. Obwohl die überwiegende Mehrheit geimpft war, blieben ihr ein normaler Alltag und viele Freiheiten vorenthalten."/yyzz/DP/he