LEIPZIG (dpa-AFX) - Eine Messebauerin aus Magdeburg ist seit dem ersten Lockdown in Kurzarbeit, ein Koch aus Bernburg (Saale) hat in der Corona-Pandemie monatelang nichts zu tun. Millionen Menschen sind vor einem Jahr in Kurzarbeit geschickt worden - in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) es formuliert. Monate später harren jedoch noch immer viele zu Hause aus und bangen um ihre Existenz. Was Kurzarbeit für Betroffene, die Wirtschaft und die Gesellschaft bedeutet, beleuchtet der MDR am Mittwoch in seiner 30-minütigen Doku "exakt - Die Story: Land in Kurzarbeit". Sie ist am 14. April um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen sowie ein Jahr in der ARD-Mediathek./gth/DP/zb