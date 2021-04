Deutsche Post: Gewinnsprung dank Paketboom

Die Corona-Pandemie hat den Trend hin zum Online-Shopping nochmals befeuert. Auch nach der Krise dürfte das Shoppen von zu Hause aus so beliebt bleiben wie noch nie, denn viele Menschen haben damit in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen gemacht und dürften aller Voraussicht nach auch in Zukunft auf das Online-Shopping nicht mehr verzichten wollen.

Zu den größten Profiteuren des E-Commerce-Booms gehören neben großen Versandhändlern wie allen voran Amazon auch Logistikdienstleister wie die Deutsche Post AG (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Der DAX-Konzern konnte deshalb wieder einmal mit beeindruckenden Geschäftszahlen aufwarten.

Betriebsgewinn mehr als verdreifacht

Laut der Deutschen Post wurde die positive Entwicklung des vierten Quartals 2020 auch im ersten Quartal 2021 unvermindert fortgesetzt. Den vorläufigen Zahlen nach lag der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Zeitraum Januar bis März bei 1,9 Mrd. Euro. Das bedeutete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als eine Verdreifachung (Q1 2020: 592 Mio. Euro).

Den vollständigen Artikel lesen ...