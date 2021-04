Hast du Angst beim Thema Aktien und Börse? Falls ja, bist du mit Sicherheit nicht alleine. Ein wenig Emotionen kann insbesondere am Beginn möglich sein. Es geht immerhin um dein Geld, das du zunächst am Kapitalmarkt scheinbar "riskierst". Mit all den Möglichkeiten der Volatilität, einer Korrektur oder sogar eines Crashs. Trotzdem solltest du versuchen, Emotionen möglichst auszublenden. Sowie insbesondere keine Angst beim Thema Aktien und Börse zu entwickeln. Die folgenden drei Tipps helfen dir bestimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...