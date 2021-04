Sword Group: EOGM Revised Notice Convocation April 28 2021 - Only available in French

AVIS DE CONVOCATIONet au siège social pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente convocation et s'achevant le lendemain du jour de l'Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.



Droit de poser des questions écrites (par voie électronique) :



Les actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. La Société s'engage à répondre à ces questions dans la limite des mesures qu'elle peut prendre afin de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement de l'Assemblée Générale et de sa préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.



Assemblée Générale - Participer en votant par correspondance, par procuration ou par mandataire :



Seuls les actionnaires dont la qualité d'actionnaire apparaît directement ou indirectement dans le registre des actionnaires de la Société à la « Date d'Enregistrement » disposeront du droit de participer en votant par procuration ou par correspondance à l'Assemblée Générale. La « Date d'Enregistrement » est fixée au 14 avril 2021.



L'Assemblée Générale Ordinaire délibérera valablement sur les points de l'ordre du jour si au moins 25% du capital social émis est présent ou représenté. Les résolutions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées des actionnaires représentés.



L'Assemblée Générale Extraordinaire délibérera valablement sur les points à l'ordre du jour si au moins 50% du capital social émis est représenté. Les résolutions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour seront valablement adoptées que si elles sont approuvées par au moins deux tiers des votes émis.



Conditions pour voter par correspondance, par procuration ou par mandataire :



Les actionnaires enregistrés à la « Date d'Enregistrement » peuvent donner des instructions de vote au Président Directeur Général ou à une tierce personne désignée par leur choix afin de voter à l'Assemblée Générale. Afin de donner des instructions de vote au Président Directeur Général, les actionnaires doivent envoyer à la Société (à l'attention de Stéphanie Desmaris) le Formulaire Unique dûment complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat d'enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel (à relationsfinancieres@sword-group.lu), le 23 avril 2021.



Le Président Directeur Général votera en suivant les instructions données par l'actionnaire dans le formulaire unique précité. Si aucune instruction de vote n'est donnée dans le formulaire unique précité, le Président Directeur Général votera en faveur des résolutions figurant à l'ordre du jour proposées par le Conseil d'Administration.



Le formulaire unique précité est disponible sur le site internet de la Société.



Les actionnaires qui souhaitent révoquer un formulaire unique déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment, en délivrant un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard le 21 avril 2021.



Windhof, le 13 avril 2021



Pour le Conseil d'Administration



Le Président



26/04/21 Publication of 2021 First Quarter Revenue

28/07/21 Publication of 2021 Second Quarter Revenue

