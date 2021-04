Der Software-Anbieter Sapiens International Corporation N.V. (ISIN: KYG7T16G1039, NASDAQ: SPNS) wird eine Jahresdividende in Höhe von 37 US-Cents ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die Dividende wird am 11. Mai 2021 ausgezahlt (Record date: 27. April 2021). Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Aktienkurs von 32,52 US-Dollar (Stand: 12. April 2021) bei 1,14 Prozent. Sapiens ist 1982 von Tvisi Misinai ...

