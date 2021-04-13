DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VANECK VEC.PREF.US E.ADLA PVF1 IE00BDFBTR85 BAW/UFN
VANECK VEC.NAT.RESOU. ADL HAP1 IE00BDFBTK17 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VANECK VEC.PREF.US E.ADLA PVF1 IE00BDFBTR85 BAW/UFN
VANECK VEC.NAT.RESOU. ADL HAP1 IE00BDFBTK17 BAW/UFN
VANECK VECTORS PREFERRED US EQUITY UCITS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de