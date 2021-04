Nach einem ruhigen Wochenauftakt mit leichten Verlusten sowohl in Europa als auch an den US-Börsen werden auch am Dienstag zunächst keine großen Sprünge erwartet. Gerechnet wird aber mit einem leicht positiven Handelsstart: Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 15.238 Punkte. In Asien war es zuvor an den Börsen meist bergauf gegangen.Börsianer rechnen vorerst mit einem weiter ruhigen Umfeld, bevor im Laufe der Woche frische Impulse vom Start der US-Berichtssaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...