Der heutige Handelstag steht ganz im Zeichen der Inflation. Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie sich in den USA im März die Teuerungsrate entwickelt hat.Sie steht um 14.30 Uhr zur Bekanntgabe an und dürfte deutlich über dem von der US-Notenbank angestrebten Zielwert von zwei Prozent p.a. liegen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird im Konsens mit einer von 1,7 auf 2,5 Prozent p.a. beschleunigten Inflation gerechnet. Weitere Inflationsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...