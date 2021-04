Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bewegte sich gestern in einer vergleichsweise engen Handelsspanne von gerade mal gut 60 Punkten. Tageshoch und Tagestief wurden bereits in der ersten Handelsstunde markiert. Am Ende des Tages schloss der DAX 0,1 Prozent schwächer. Marktidee: Henkel. Henkel hatte sich Ende März positiv zur Umsatzentwicklung geäußert. Die Aktie hatte schon vorher in den Rallyemodus geschaltet. Das langfristige Chartbild hatte sich in der Folge deutlich aufgehellt. Aus technischer Sicht ergibt sich damit noch jede Menge Potenzial nach oben. Allerdings sollten Anleger auch eine mögliche Konsolidierung auf dem Schirm behalten. Entscheidend ist dabei eine bestimmte Unterstützung.