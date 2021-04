In der Studie wird MagnetOs Putty mit Autotransplantaten für die posterolaterale Wirbelsäulenfusion verglichen, wie Kuros am Dienstag mitteilte.PROOF sei die erste von klinischen Studien, die in den USA geplant seien. In ihnen soll MagnetOs für die Wirbelsäulenfusion eingesetzt werden. Konkret wird MagnetOs Putty laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...