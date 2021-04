In dieser Funktion gehört er der erweiterten Geschäftsleitung an, wie Crealogix am Dienstag mitteilte.Perez verfügt den Angaben zufolge über nahezu zwanzig Jahre Praxis in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, IT, Managed Services und künstliche Intelligenz für die Finanzbranche. In den letzten fünf Jahren war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...