08.04.2021 - Eine hohe Nachfrage zum Jahresende sicherte der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) trotz Corona einen relativ hohen Auftragseingang, annähernd so hoch wie im Rekordjahr 2019. Und dieses Jahr setzt sich die Auftragsentwicklung positiv fort. Brasilien, Schweden, Frankreich, Italien und Mexiko - dieses Jahr kommen die Aufträge weltweit "rein". Vorletzte Woche konnte Nordex insgesamt drei Aufträge über insgesamt 293 MW aus Spanien und Litauen melden. Und letzten Mittwoch zwölf Turbinen des Typs N163/5.X mit 68 MW in Finnland verkauft, Donnerstag 187 MW in die Türkei verkauft, und Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...