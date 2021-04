Berlin (ots) - Das High Tech Food Startup Becanex hat vom Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 227.000 Euro Fördergelder für Forschung und Produktentwicklung erhalten. Das Berliner Unternehmen hat sich auf die Extraktion von Cannabidiol (CBD) und anderer Inhaltstoffe aus Industriehanf spezialisiert. Mit den Fördermitteln wird Becanex eine cannabinoidhaltige Emulsion entwickeln, die sich stabil in der industriellen Lebensmittelproduktion verarbeiten lässt. Gerade die notwendige Stabilität ist bei den gängigen Lösungen am Markt nicht gegeben. Die Nachfrage nach Functional Foods mit CBD steigt kontinuierlich. Bisher bestand eine der größten Herausforderungen jedoch darin, dass CBD und andere Cannabinoide instabil und nicht wasserlöslich sind. Dies erschwert die Produktentwicklung.Durch die Entwicklung gebrauchsfertiger Formulierungen will Becanex zum Hauptlieferanten für Cannabinoid-Extrakte für die Lebensmittelbranche werden. Das Unternehmen plant die Entwicklung des neuen Verfahrens Ende 2022 abzuschließen. Becanex rechnet damit bis zu diesem Zeitpunkt auch die benötigte Novel Food Lizenz für seine CBD-Extrakte erhalten zu haben. Diese ist Voraussetzung für den Vertrieb von cannabinoidhaltigen Lebensmitteln. Das gesamte Projektvolumen umfasst 505.000 Euro. 45 Prozent davon werden von ZIM gefördert. Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand ist ein bundesweites Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI), welches die Entwicklung technischer Innovationen in Unternehmen unterstützt."Wir sind dankbar für die ZIM-Förderung. Sie zeigt, dass von Bundesseite reges Interesse an der Etablierung einer hiesigen Forschung zu Cannabinoiden und deren Anwendung besteht. Durch die Nutzung unserer patentierten One-Step Extraktionstechnologie können wir nun unseren technologischen Vorsprung bei der Extraktion auf die Produktentwicklung übertragen. Unser Ziel ist es eine Emulsion herzustellen, die THC-frei ist, aber ansonsten alle Cannabinoide und Terpene enthält, die in der Hanfpflanze zu finden sind.", erklärt Sebastian Kamphorst, Geschäftsführer und Gründer von Becanex.Die Antragsstellung erfolgte im Rahmen des deutsch-kanadischen Netzwerkes Cannabis-Net, welches ebenfalls durch das BMWI gefördert wird. Das Netzwerkmanagement unterstützt die Unternehmen bei der Antragsstellung. Gleichzeitig findet eine enge Vernetzung mit anderen mittelständischen Unternehmen im Bereich Cannabis statt, um den Wissensaustausch zu fördern. Die Leiterin des Netzwerkes Prof. Dr. Simone Graeff-Hönninger: "Wir gratulieren Becanex zur erfolgreichen Antragsstellung und freuen uns, dass junge innovative Startups über die ZIM-Förderung die Möglichkeit erhalten, ihre zukunftsweisenden Ideen in die Realität umzusetzen und sich somit neue Märkte erschließen können. Die Projektidee, die Becanex nun umsetzen kann, schafft für den Cannabismarkt und die gesamte Branche neue Möglichkeiten. Darüber hinaus liefert sie ein interessantes Ausgangsprodukt für cannabinoidhaltige Lebensmittel, von denen wir auch nach den aktuellen BGH-Urteilen sicher mehr in den Lebensmittelregalen finden werden."Wir freuen uns, wenn Sie unsere Pressemitteilung in Ihrer Berichterstattung aufgreifen und stehen Ihnen für Fragen und Interviewtermine gern zur Verfügung.Über BecanexBecanex ist deutschlandweit das erste Extraktionsunternehmen, das sich auf die Extraktion von Cannabinoiden und Terpenen aus Industriehanf spezialisiert hat. Das High-Tech Food Startup produziert hochwertige CBD-Extrakte und entwickelt für seine Kunden Produkte im Lebensmittel- und Kosmetikbereich. Basis dafür ist das eigens entwickeltes und patentiertes One-Step-Extraktionsverfahren, das ein natürliches und besonders mildes Extrakt herstellt. Becanex wurde 2018 von Geschäftsführer Sebastian Kamphorst und dem heutigen Technischen Direktor Eral Osmanoglou gegründet und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter. Produziert wird in Berlin-Adlershof. Zu den Kunden zählen Markenhersteller aus Deutschland, Europa, Südafrika und Australien.www.becanex.comPressekontakt:Becanex GmbHJanika Takats, janika@becanex.comTel.: 0171 3512306Wühlischstr. 56, 10245 Berlin, GermanyOriginal-Content von: Becanex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154743/4887203