Gellerstad soll bei der CS Schweiz auf Urs Rohner folgen, der per 30. April 2021 aus dem Gremium ausscheidet.Zürich - Der Verwaltungsrat der Credit Suisse (Schweiz) AG schlägt Christian Gellerstad zur Wahl in den Verwaltungsrat der Credit Suisse (Schweiz) AG vor. Die Wahl findet anlässlich der Generalversammlung der Credit Suisse (Schweiz) AG vom 30. April 2021 statt. Nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung steht Urs Rohner. Wie die Credit Suisse Group AG führt auch die Credit Suisse (Schweiz) AG am 30.

