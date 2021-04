DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt US-Finanzkonzern als Neukunden für Wissensmanagement



13.04.2021

Komplette USU Knowledge Management-Lösungssuite löst SharePoint ab BOSTON, USA / Möglingen, Deutschland - 13. April 2021.

USU, der führende Anbieter intelligenter Software und Services für das IT- und Kundenservice-Management, gibt bekannt, dass ein großes nordamerikanisches Finanzinstitut (der "Kunde") einen Dreijahresvertrag über die Nutzung von USU Knowledge Management unterzeichnet hat. Die Entscheidung des Kunden für USU wurde durch einen externen Berater des US-Analystenhauses Gartner unterstützt, der nach umfassender Prüfung mehrerer Anbieter von Knowledge Management ("KM") die Best-in-Class-Fähigkeiten der USU Knowledge Management-Lösungen empfahl. Nach einer einjährigen Evaluierungsphase wurde die Gesamtlösung von USU Knowledge Management in einer maßgeschneiderten sicheren Testumgebung ("Sandbox") auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse dieser Echtzeit-Evaluierung durch Gartner sowie die Untersuchung von drei Anbietern, die in die engere Wahl gekommen waren, führten dazu, dass der Kunde die komplette Suite von USU Knowledge Management erwarb. Die Lösungen umfassen u.a. eLearning, Entscheidungsbäume, aktive Dokumente und Service-Konnektoren. USU Knowledge Management erfülle alle Kriterien und sei - bezogen auf das Preis-/Leistungsverhältnis deutlich attraktiver als der Wettbewerb, so ein Verantwortlicher des Kunden. Mit der dedizierten KM-Lösung von USU ist das Unternehmen auch für künftige Entwicklungen wie Chatbots oder andere Self-Service-Optionen gerüstet, die einen maximalen Mehrwert für das Kundenerlebnis liefern können. Die Verbesserung des Kundenservice und die Steigerung der Effizienz waren ausschlaggebende Faktoren für den Wechsel von SharePoint zu USU Knowledge Management. Der Kunde wollte eine KM-Lösung, die mit den Anfragen Schritt hält, die Service Level Agreements (SLAs) für Kunden verbessert und die Customer Service Journey verbessert. Nach der Implementierung ist möglicherweise eine Ausweitung auf weitere Abteilungen im Unternehmen geplant. "Kundenservice ist unser Fokus, und Gartner erkennt, dass uns das im Markt auszeichnet", sagt Mel Passarelli, Präsident und CEO von USU Inc. "Wir freuen uns sehr, mit unserem neuen Kunden zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, außergewöhnlichen Kundenservice über alle Kanäle hinweg zu bieten." Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



