Nach einem ruhigen Wochenauftakt mit leichten Verlusten werden am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zunächst keine großen Sprünge erwartet. Gerechnet wird aber mit einem leicht positiven Handelsstart: So wurde der DAX rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn knapp 0,1 Prozent höher bei 15.233 Punkte gesehen. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -0,43% wird rund 0,1 Prozent höher erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...